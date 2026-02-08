بعد فيديو متداول.. ضبط "توك توك" بدون لوحات يسير عكس الاتجاه بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالسير عكس الاتجاه بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو، والتي تبين أنها بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد اختصار الطريق.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

