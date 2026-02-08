إعلان

تأييد حبس "نهى الدكر" 3 سنوات في قضية الاتجار بالبشر

كتب : صابر المحلاوي

04:01 م 08/02/2026

قضت محكمة مستأنف القاهرة، اليوم الأحد، بتأييد حكم حبس نهى رؤوف ميشيل إسكندر، المعروفة إعلاميًا باسم "نهى الدكر"، لمدة ثلاث سنوات، في قضية الاتجار بالبشر، بعد ثبوت استغلالها فتيات قاصرات للعمل داخل ملهى ليلي واستخدامهن في أعمال منافية للآداب.

وأوضحت المحكمة أن المتهمة كانت تدير الملهى الليلي فعليًا، مستغلة حالة ضعف الفتيات وصغر أعمارهن مقابل مبالغ مالية يومية، كما كانت تتحصل على نصيب من العائد المالي. وأكدت التحقيقات والتحريات صحة الواقعة، بعد ضبط الفتيات أثناء العمل، ومواجهة المتهمة بالأدلة المالية والهواتف المحمولة المتحصلة من النشاط محل الاتهام.

ورفضت المحكمة دفوع الدفاع بعدم توافر أركان الجريمة، مشددة على أن رضا القاصرات لا ينفي جريمة الاتجار بالبشر، وأن الجرائم المرتبطة بعضها ببعض تستوجب تطبيق العقوبة الأشد، مع الأخذ بعين الاعتبار قسطًا من الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

