تأييد حبس "نهى الدكر" 3 سنوات في قضية الاتجار بالبشر

قضت محكمة مستأنف القاهرة، اليوم الأحد، بتأييد حكم حبس نهى رؤوف ميشيل إسكندر، المعروفة إعلاميًا باسم "نهى الدكر"، لمدة ثلاث سنوات، في قضية الاتجار بالبشر، بعد ثبوت استغلالها فتيات قاصرات للعمل داخل ملهى ليلي واستخدامهن في أعمال منافية للآداب.

وأوضحت المحكمة أن المتهمة كانت تدير الملهى الليلي فعليًا، مستغلة حالة ضعف الفتيات وصغر أعمارهن مقابل مبالغ مالية يومية، كما كانت تتحصل على نصيب من العائد المالي. وأكدت التحقيقات والتحريات صحة الواقعة، بعد ضبط الفتيات أثناء العمل، ومواجهة المتهمة بالأدلة المالية والهواتف المحمولة المتحصلة من النشاط محل الاتهام.

ورفضت المحكمة دفوع الدفاع بعدم توافر أركان الجريمة، مشددة على أن رضا القاصرات لا ينفي جريمة الاتجار بالبشر، وأن الجرائم المرتبطة بعضها ببعض تستوجب تطبيق العقوبة الأشد، مع الأخذ بعين الاعتبار قسطًا من الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو