إعلان

رئيس المحكمة الدستورية العليا: لابد من إصدار التشريعات التي تواكب التطورات التقنية

كتب : صابر المحلاوي

03:55 م 08/02/2026 تعديل في 03:56 م

المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حذر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، من أن بطء إجراءات التقاضي يمثل إحدى العقبات الرئيسية التي تقوض ثقة المواطنين في منظومة العدالة، مؤكدًا على أهمية تطوير آليات العمل القضائي وتسريع الفصل في القضايا لضمان تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن استقلال القضاء وفعالية عمله يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بكفاءة الإجراءات القضائية، مؤكدًا أن الكفاءة والنزاهة هما الأساس في اختيار أعضاء السلك القضائي، وأنه لا يوجد تمييز في التعيين.

كما شدد على ضرورة مواكبة التطورات التقنية والتحديات القانونية المصاحبة لها، من خلال إصدار تشريعات تواكب التحول الرقمي، وتوفير بيئة سيبرانية آمنة، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق والحريات، ويعزز ثقة المواطنين في القضاء.

تواصل فعاليات اليوم الثاني من اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي انطلق أمس السبت بالعاصمة الجديدة بمشاركة 28 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإفريقية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون القضائي والدستوري بين الهيئات العليا، وتبادل الخبرات، وترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحماية الحقوق والحريات الدستورية في القارة الإفريقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا إصدار التشريعات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصحة العالمية تكشف موقف الإنفلونزا في مصر.. هل تجاوزنا "الذروة"؟
أخبار مصر

الصحة العالمية تكشف موقف الإنفلونزا في مصر.. هل تجاوزنا "الذروة"؟
برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر
الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة نصف العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
شئون عربية و دولية

انقسام إسرائيلي حول سيناريو "غزو محتمل من غزة".. نتنياهو يحذّر وآيزنكوت
المقايضة الكبرى.. خبير يطرح سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون
اقتصاد

المقايضة الكبرى.. خبير يطرح سيناريوهات لمعالجة أزمة الديون
جلسة طارئة للبرلمان لنظر أمر مهم الثلاثاء المقبل
أخبار مصر

جلسة طارئة للبرلمان لنظر أمر مهم الثلاثاء المقبل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟