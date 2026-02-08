"عاصمة التلاوة".. مسابقة للقرآن الكريم تزامنًا مع رمضان في القليوبية

أعلنت قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، إطلاق مسابقة «عاصمة التلاوة» في حفظ القرآن الكريم لاكتشاف المواهب، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية وتشجيع النشء والشباب على الارتباط بكتاب الله.

وتأتي المسابقة في إطار دعم الدولة لنشر القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، واكتشاف ورعاية المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، تحت إشراف نخبة من مشايخ الأزهر الشريف، وبدعم من رجال وعائلات قرية ميت حلفا.

وتتضمن المسابقة عدة فئات عمرية تشمل من 5 إلى 12 عاما، ومن 13 إلى 20 عاما، إلى جانب فئة المحترفين، بالإضافة إلى جائزة خاصة للصوت الندي في الأذان والابتهالات، وجائزة تحمل إسم الشيخ الجليل محمود حافظ برانق رحمه الله، تقديرا لمسيرته في خدمة كتاب الله.

ومن المقرر انطلاق فعاليات المسابقة مع بداية شهر رمضان 2026، حيث تعقد الاختبارات داخل خمسة مساجد بقرية ميت حلفا وسط تأكيدات على الشفافية الكاملة في التحكيم، فيما تصل قيمة الجوائز المالية إلى 10 آلاف جنيه، على أن يقام حفل ختامي لتكريم الفائزين يعلن عن موعده لاحقًا.

ودعت اللجنة المنظمة الراغبين في الاشتراك إلى التوجه لمؤسسة آل صقر للتنمية يوميًا من الساعة السادسة حتى الثامنة مساءً، لتسجيل البيانات وملء استمارة الاشتراك.

يذكر أن قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية تعد موطنا لعدد من علماء الأزهر الشريف الأجلاء في علوم القرآن، من بينهم الشيخ الجليل محمد عمر الحاوي، والشيخ الجليل محمود حافظ برانق، والشيخ الجليل علي أبو سلبة، والشيخ الجليل علي عباس الفاضي، وغيرهم من العلماء الذين شهدت لهم مسيرتهم الحافلة بخدمة كتاب الله، والإسهام في رفعة الوطن ونشر تعاليم الدين الوسطي لمصرنا الحبيبة.