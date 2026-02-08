بـ5.7 مليون جنيه.. قرار قضائي جديد بشأن دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد محمد أبو بكر
كتب : أحمد عادل
03:00 م 08/02/2026
ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل نظر دعوى التعويض المقامة من دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، بعد إدانته بالسب والقذف، إلى جلسة 8 مارس المقبل.
وكان المحامي عبد الله منصور قد أقام الدعوى ضد الشيخ محمد أبو بكر، مطالبًا بتعويض قدره 5.7 مليون جنيه، بعد إدانته بسب وقذف موكلته.
وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كلٍ منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا.