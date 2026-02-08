إعلان

البترول تشارك في "إندابا 2026" وتبحث جذب استثمارات تعدين جديدة

كتب : مصراوي

06:06 م 08/02/2026

كتب- أحمد الخطيب:
واصل وفد وزارة البترول والثروة المعدنية مشاركته في مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا 2026" بمدينة كيب تاون، بعقد لقاءات مكثفة مع مستثمرين دوليين في قطاع التعدين.

وبحث الوفد خلال اجتماع مع دوج هوراك، الرئيس التنفيذي للمجلس الأسترالي لشركات التعدين في أفريقيا، سبل جذب الاستثمارات الأسترالية وتوسيع الشراكات، إلى جانب نقل الخبرات في تدريب الكوادر ورفع كفاءة معامل فحص الذهب، مع التأكيد على أهمية نظام التراخيص الجديد ومنظومة «الشباك الواحد» لتسهيل دخول الشركات المتخصصة.

كما التقى الوفد مسؤولي شركة ريد سي ريسورسز الكندية، حيث جرى استعراض خططها للاستكشاف بالصحراء الشرقية، والحوافز الجديدة لتشجيع الاستثمار في التنقيب عن الذهب، والتي لاقت إشادة من مسؤولي الشركة.

وفي سياق متصل، شارك الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، نيابة عن وزير البترول، في المائدة المستديرة لوزراء التعدين الأفارقة، والتي ناقشت تعزيز التكامل الإقليمي، وجذب الاستثمارات، ودعم التحول الرقمي والتعدين الأخضر.

مؤتمر التعدين الأفريقي وزارة البترول إندابا 2026

