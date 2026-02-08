مسؤول إسرائيلي: أي اتفاق محتمل بين إيران وواشنطن لا قيمة له

(د ب أ)

اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران سيكون لا قيمة له، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تكون هناك مواجهة عسكرية مع إيران.

ونقل موقع واي نت الإسرائيلي التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، عن كوهين القول اليوم الأحد: "أن أي اتفاق مع النظام الحالي لا قيمة له ". وأضاف" تغيير النظام في طهران يصب في مصلحة جميع الدول المسلمة المحيطة بإيران".

وكان ممثلو الحكومتين الأمريكية والإيرانية قد بدأوا مباحثات في العاصمة العمانية مسقط أمس الأول الجمعة، ولم يتم بعد تحديد موعد لاستكمال المباحثات.

وأكد كوهين، "أنه حتى في حال التوصل لاتفاق، إذا ظهر تهديد ضد إسرائيل واضطررنا للتعامل، سنتعامل".

من المقرر أن يجتمع المجلس الأمني الإسرائيلي، الذي يعد كوهين عضوا به" مساء اليوم لإجراء مشاورات.

ومن المتوقع أن يتوجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن يوم الأربعاء القادم ليبحث مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المفاوضات الجارية مع إيران .

وتطالب إسرائيل بأن يشمل أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أيضا وضع قيود على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ووقف إيران دعمها لحلفائها المنطقة.

وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال لقاء مع نظيره من باراجوي روبين راميريز، أن إيران تقتل شعبها وتعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف ساعر:"محاولة النظام الأكثر تطرفا في العالم الحصول على السلاح الأكثر خطورة في العالم- السلاح النووي- يمثل تهديدا واضحا للسلام في المنطقة والعالم بأكمله".

وقال إن الصواريخ الإيرانية طويلة المدى لا تهدد إسرائيل فقط ولكن أيضا الدول الأوروبية.