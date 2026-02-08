أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، قرارًا جديدًا برفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر لتصبح 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه.

ويستهدف القرار توفير تغطية تأمينية شاملة ومنخفضة التكلفة لملايين الطلاب على مستوى الجمهورية، بدءًا من العام الدراسي 2025–2026، وذلك في خطوة تاريخية تمثل أول تطبيق لأحكام المادة 60 من قانون التأمين الموحد.

من جانبه أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال بيان الهيئة اليوم، أن القرار يعكس تطورًا نوعيًا في منظومة التأمين الحكومي لطلاب المدارس، ويعزز دور التأمين كأداة فاعلة لحماية الأسرة المصرية ودعم الاستقرار المجتمعي.

كما نص قرار الهيئة على صرف 15 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وذلك في حالات الوفاة الطبيعية أو الحوادث غير المستوفية لشروط الحوادث المدرسية، دون التقيد بمكان أو توقيت الوفاة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة يتمثل في حماية أبنائنا الطلاب، وضمان ألا تتحول أي حادثة أو إصابة إلى عائق يحول دون استكمال مسيرتهم التعليمية، أو عبئًا ماليًا يثقل كاهل أسرهم ويزيد من الضغوط الواقعة عليهم.

ويهدف صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر إلى توفير مظلة حماية تأمينية تشمل تغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، فضلًا عن تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.

وحدد القرار مبلغ التغطية التأمينية في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث بنسبة من مبلغ التأمين المحدد البالغ حده الأقصى 30 ألف جنيه، وتقدر نسبة العجز الجزئي بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

كما أجاز القرار، حال توافر فائض مالي، تقديم إعانات اجتماعية تشمل إعانات علاجية لمرضى الأمراض المزمنة، بقيمة 2500 جنيه بحد أقصى 3 مرات خلال فترة الدراسة.

ووفقا للقرار يحق لرئيس مجلس إدارة الصندوق الموافقة على صرف إعانة علاج في حالات العمليات الجراحية غير المغطاة تأمينيًا أو مغطاة جزئياً بحد أقصى مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه.

وشمل القرار على ضرورة توفير دعم مخصص للطلاب ذوي الإعاقة بقيمة 1750 جنيهاً (لمرة واحدة خلال الدراسة) كمساهمة في العلاج، سواء كانوا في مدارس التربية الخاصة أو المدارس العادية، إلى جانب المساهمة في تكلفة الأجهزة التعويضية غير المتاحة عبر منظومة التأمين الصحي، بحد أقصى 30000 جنيه ولمرة واحدة.

ونص القرار الهيئة على تحديد مقابل الاشتراك المحصل بالمصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 10.60 جنيه على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.

