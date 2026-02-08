إعلان

رئيس النيابة الإدارية يفتتح ميكنة النيابات ويؤكد مكافحة الفساد المالي والإداري | صور

كتب : أحمد أبو النجا

01:41 م 08/02/2026
    رئيس النيابة الإدارية يفتتح ميكنة النيابات (3)
    رئيس النيابة الإدارية يفتتح ميكنة النيابات (2)
    رئيس النيابة الإدارية يفتتح ميكنة النيابات (5)
    رئيس النيابة الإدارية يفتتح ميكنة النيابات (4)
    رئيس النيابة الإدارية يفتتح ميكنة النيابات (6)

افتتح معالي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بنيابة الاتصالات والدفاع، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جاء الافتتاح بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمود سمير خلف الله مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي عضو وحدة التحول الرقمي، بالإضافة إلى مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بنيابة الاتصالات والدفاع، على رأسهم المستشار محمود محمد عبد العال، مدير النيابة.

وقال المتحدث باسم النيابة المستشار محمد سمير، إن معالي المستشار محمد الشناوي أكد خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس أن الافتتاح يمثل استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي بجميع نيابات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة بذل أقصى الجهد والإخلاص في العمل بما يسهم في تحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ دعائم دولة القانون.

وفي السياق نفسه، افتتح المستشار محمد الشناوي البرنامج التدريبي لأساسيات الحاسب الآلي، المدعوم بأدوات وبرامج الذكاء الاصطناعي، بالتنسيق مع وحدة التشغيل والعمليات لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومي ووزارة الاتصالات، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل ووحدة التحول الرقمي.

النيابة الإدارية مكافحة الفساد المالي والإداري منظومة التحول الرقمي

