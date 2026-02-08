تعليم أسيوط يفتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يومًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025/2026، وذلك لمدة 15 يومًا تُحتسب خلال أيام العمل الرسمية فقط.

وأوضحت المديرية أن استقبال التظلمات يبدأ غدًا الاثنين 9 فبراير 2026 ويستمر حتى الأحد 1 مارس 2026، يوميًا من الثامنة والنصف صباحًا حتى الثانية ظهرًا، مع استثناء يومي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة أسبوعية.

وبيّنت المديرية أن التقدم بالتظلمات يتم بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات من خلال سداد الرسوم المقررة وقدرها 35 جنيهًا للمادة، واستيفاء استمارة بيانات الطالب الخاصة بالتظلم.

وأضافت أنه بعد استكمال الإجراءات، يتوجه ولي الأمر أو الطالب إلى مقر لجنة النظام والمراقبة (كنترول الإعدادية) المجاور لمدرسة سميح السعيد الرياضية، لتسليم الاستمارة وتحديد موعد الاطلاع على كراسة الإجابة.

وشددت مديرية التعليم بأسيوط على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان انتظام العمل وسرعة إنهاء إجراءات التظلمات.

وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح 59.01% لطلاب النظامي والمنازل، فيما سجلت الشهادة الإعدادية المهنية نسبة نجاح 74.46%.