"قرية التلاوة".. المهيدات في الأقصر تطلق مسابقة قرآنية في رمضان

دشّن أهالي قرية المهيدات التابعة لمركز الطود بمحافظة الأقصر، مسابقة «قرية التلاوة»، برعاية جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالمهيدات، وعلى غرار مسابقة دولة التلاوة، وسط أجواء إيمانية مميزة وحالة من البهجة والسعادة، مع إقبال كبير من الحافظين، في تجربة قرآنية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الأقصر.

وانطلقت المنافسات التمهيدية للمسابقة بمشاركة أكثر من 330 حافظًا، على أن يتم تصفيتهم لاختيار المتأهلين للمشاركة في المسابقة الرسمية المقرر إقامتها خلال شهر رمضان المبارك، وسط تنظيم مميز وإشراف لجان تحكيم متخصصة.

وقال الدكتور أحمد جابر الأزهري، صاحب فكرة المسابقة، إن «قرية التلاوة» جاءت كنموذج مصغر يحاكي مسابقة دولة التلاوة، وتهدف بالأساس إلى غرس حب القرآن في نفوس النشء، وتشجيعهم على الحفظ المتقن والتلاوة الصحيحة، والاهتمام بعلوم القرآن ومتونه، مؤكدًا أن حجم الإقبال والزخم الكبير فاق كل التوقعات خلال الأيام الأولى لانطلاق المسابقة.

وأضاف الأزهري أن المسابقة تتضمن رحلات عمرة، وجوائز مالية وعينية، إلى جانب جوائز أخرى سيتم الإعلان عنها تباعًا، في إطار تحفيز المشاركين وتشجيع غيرهم من الحافظين على السعي لحفظ كتاب الله وإتقان تلاوته. وأوضح أن المسابقة مقسمة إلى عدة مستويات، وتشرف عليها لجان تحكيم تضم نخبة من كبار القراء والعلماء وأئمة المساجد.

ووجه الأزهري الشكر لأهالي قرية المهيدات، وجمعية المحافظة على القرآن الكريم، ولجان التحكيم، والرعاة، وكل القائمين على هذا العمل، مشيرًا إلى أن القرية تعيش حالة من الفرح العام، مع انتشار لافتات التعريف بالمسابقة في أرجائها، وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعد دافعًا قويًا لاستكمال المسابقة وإنجاح نسختها الأولى.