نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة الداخلية رقم 58 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

ونص القرار، الصادر بتاريخ 11 يناير 2026، على رد الجنسية المصرية للأشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بعد الاطلاع على القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لاختصاصات وزارة الداخلية في هذا الشأن، مع تفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بالتوقيع على القرار.

وأكدت المادة الأولى من القرار رد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخصًا، أولهم محسن محمود محمد وآخرهم نسرين سمير عبد الحليم، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به فور نشره.

وجاءت أسماء المواطنين الذين تقرر رد الجنسية المصرية لهم على النحو التالي: محسن محمود محمد، أيمن مسعد محمد، محمود فتحي إسماعيل، أيمن مرزوق عبد الفتاح، علي حسن محمد، مينا فهمي مسيحة، محمود عبد الحميد محمد، ماجد زغلول محمد، ممدوح محمد عبد العليم، عمرو محمد عبد العليم، سيد أحمد توفيق، خالد حسن عبد العزيز، شادي يحيى محمد، حمدي محمود فلهم، جوزيف عشم جاد، عطية بخيت عطية، مصطفى محمد عطية، الطفلة رفيف معاذ محمد، عتاب جابر توفيق، سارة مجدي متري، ونسرين سمير عبد الحليم.

