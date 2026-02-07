إعلان

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ75 مليار جنيه غدا

كتب : منال المصري

03:02 م 07/02/2026

البنك المركزي المصري

يسعى البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، إلى طرح أذون خزانة ذات أجل 3 و9 أشهر بقيمة 75 مليار جنيه غدا الأحد بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة.

تعد أذون الخزانة أحد الأدوات التمويلية التقليدية في يد وزارة المالية تلجأ إليها بشكل دوري كل أسبوع للاقتراض من السوق المحلية لسداد المصروفات المختلفة.

كان البنك المركزي المصري باع أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر "182 يوما" وسنة "364 يوما" في عطاء يوم الخميس بنحو 124.8 مليار جنيه بأكثر من 31% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 95 مليار جنيه، وسط زخم دخول المستثمرين الأجانب.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 6 أشهر تراجع إلى نحو 24.41% مقابل نحو 24.58% بالعطاء السابق.

وفي نفس العطاء تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل سنة إلى 23.46% اليوم مقابل نحو 23.5% بالعطاء السابق.

البنك المركزي أذون خزانة عجز الموازنة وزارة المالية

