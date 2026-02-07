بعد إحالة أوراقه للمفتي.. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على طفلة بلبيس

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، على حكم الإعدام الصادر بشأن شاب اعتدى على طفلة جنسياً وهتك عرضها، قبل تمام شهرين من الواقعة التي شهدتها مدينة بلبيس.

وتعد قضية الطفلة المعروفة إعلامياً بطفلة بلبيس "شيماء" (13 عاماً)، من القضايا التي هزت الرأي العام، والتي تم البت فيها بالحكم بالإعدام على الشاب المتهم قبل مرور شهرين من وقوعها.

وأصدرت المحكمة حكم الإعدام على الشاب المتهم باحتجاز الطفلة والتعدي عليها وإحداث إصابات جسيمة بها بمدينة بلبيس بمساكن الشيخ عمر، بعد أن أحالت أوراقه في الجلسة الماضية بتاريخ 14 يناير الماضي إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ الإعدام.

وحددت المحكمة جلسة اليوم 7 فبراير للنطق بالحكم عقب ورود التقرير، وأصدر القرار المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وسكرتارية أحمد البنا وإسلام عبد العاطي.

وتعود أحداث القضية رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس، إلى يوم 16 ديسمبر الماضي، حينما قررت النيابة إحالة المتهم "محمد ت. س. ح" البالغ من العمر 24 عاماً للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بخطف الطفلة "شيماء إ" أثناء سيرها في الطريق العام لشراء مستلزمات منزلها، واستدراجها إلى إحدى الأراضي الزراعية، والتعدي عليها جنسياً وإحداث إصابات جسيمة بها.

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن المتهم تسبب في إصابة الطفلة بكدمات بالغة في الوجه والعنق ونزيف بالعين، فيما أكدت والدة المجني عليها أن ابنتها أخبرتها بما حدث، وأن أحد الأهالي تدخل بعد سماعه صراخ الطفلة.

وأثبتت تحريات قسم شرطة بلبيس صحة الواقعة بعد تحريات دقيقة أكدتها جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة، ومن ثم إحالتها لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكم الإعدام الذي أيده مفتي الجمهورية.