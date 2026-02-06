إعلان

"صورهم فضربوه".. كواليس ضرب عامل على يد بائعين بدمياط

كتب : مصراوي

02:47 م 06/02/2026

متهمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام عدة أشخاص بالتعدى عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 يناير المنقضى تبلغ لمركز شرطة دمياط من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة المركز) لاعتراضه على بيعهم خضروات بأسعار مرتفعة وتصويرهم أثناء عملهم ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى مما أدى لتعديهم عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط أحدهم فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة العامة التحقيق، وفى وقت لاحق أمكن ضبط الآخران، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضرب تصوير خضروات فاكهة دمياط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
حوادث وقضايا

"ضابط المرور بريء".. القصة الحقيقية لفيديو الرشوة في القليوبية
خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
أخبار و تقارير

خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي المشي والدراجات.. تفاصيل
تيفاني ترامب تصل الأقصر مع زوجها لجولة في معابد ومقابر الفراعنة
أخبار المحافظات

تيفاني ترامب تصل الأقصر مع زوجها لجولة في معابد ومقابر الفراعنة
من الزفة إلى القبر.. مأساة عروسين يفقدان حياتهما في حادث سير بالمنيا (صور)
أخبار المحافظات

من الزفة إلى القبر.. مأساة عروسين يفقدان حياتهما في حادث سير بالمنيا (صور)
ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"
زووم

ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان