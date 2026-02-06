"صورهم فضربوه".. كواليس ضرب عامل على يد بائعين بدمياط

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام عدة أشخاص بالتعدى عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 يناير المنقضى تبلغ لمركز شرطة دمياط من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة المركز) لاعتراضه على بيعهم خضروات بأسعار مرتفعة وتصويرهم أثناء عملهم ونشره بمواقع التواصل الاجتماعى مما أدى لتعديهم عليه بالسب والضرب دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط أحدهم فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة العامة التحقيق، وفى وقت لاحق أمكن ضبط الآخران، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .