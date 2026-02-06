كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول تضمن تضرر سيدة من سائق ميكروباص اصطدم بشخص حال توقفه على جانب الطريق بتروسيكل وإحداث إصابته بالشرقية.

تبين بالفحص أنه بتاريخ 29 يناير المنقضى تبلغ لمركز شرطة فاقوس بالشرقية من شخص مصاب بكسر بعظام الوجه وكدمات متفرقة بتضرره من سائق ميكروباص اصطدم به أثناء توقفه بمركبة "التروسيكل" الخاصة به.

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق لايحمل رخصة قيادة)، واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

تحفظت الشرطة على الميكروباص مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.