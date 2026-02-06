اختبار حمل يفضح السر | طالبة تبلغ عن صديقها والأخير: "كله برضاها"

لم تبدأ القصة ببلاغ، ولا باعتراف داخل قسم شرطة، بل بدأت بلحظة صمت قاتلة. اختبار حمل يحمل خبرًا يغير كل شيء.

طالبة جامعية وجدت نفسها فجأة أمام واقع صادم: حمل في شهره الثاني، ورجل كان بالأمس حبيبًا اختار الهروب بدل المواجهة.

دقائق الخوف دفعتها لقرار صعب، فتح باب قسم شرطة أكتوبر، لتتحول علاقة سرية استمرت شهورًا إلى قضية رسمية تحمل اعترافات وملفًا مفتوحًا أمام النيابة.

أمام رجال المباحث قالت الطالبة إن علاقة عاطفية نشأت بينها وبين محاسب تطورت تدريجيًا إلى علاقة غير شرعية بعيدًا عن أعين المارة، قبل أن تكتشف لاحقًا حملها في الشهر الثاني.

وحين واجهته بالأمر مطالبة إياه بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، فوجئت بتهربه الكامل ومحاولته التنصل من الواقعة، وقطع التواصل معها.

حالة الارتباك والخوف التي سيطرت على الطالبة، خاصة مع إقامتها في سكن الطالبات، دفعتها للتوجه إلى قسم شرطة أكتوبر وتحرير محضر رسمي، سردت فيه تفاصيل العلاقة، وظروف حدوثها، واكتشاف الحمل، وما تبع ذلك من تخلي المتهم عنها.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص البلاغ، وتمكنت رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وضبطه. وبمواجهته بما جاء في أقوال الطالبة، أقر بارتكابه الواقعة، مؤكدًا "كله برضاها".