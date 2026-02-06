4 مصابين بينهم 3 فلسطينيين في تصادم سيارتين بمحور 26 يوليو

أصيب 4 أشخاص بينهم 3 فلسطينيين في تصادم سيارتين ملاكى بامتداد محور 26 يوليو، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام مدخل زايد 2000.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ملاكي اتجاه أكتوبر، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين بينهم 3 فلسطينيين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق وتحرر المحضر اللازم.