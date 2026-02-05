إعلان

استولى على 2 مليار جنيه.. الحبس سنتين لـ"مستريح السيارات" في إحدى قضايا النصب

كتب : أحمد عادل

05:11 م 05/02/2026 تعديل في 05:19 م
  عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أمير الهلالي

قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد حددت جلسة أمس الأربعاء لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم، فيما يتم التحقيق معه في عدة بلاغات أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد.

وادعى المحامي أحمد المليجي، دفاع عدد من ضحايا مستريح السيارات، بمبلغ 500 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد رجل الأعمال أمير الهلالي، في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق.

وطالب المليجي باستجواب المتهم ومناقشته، ومواجهته بكافة الأوراق والمستندات الرسمية الصادرة عنه، بعد إنكاره الاتهامات المنسوبة إليه.

أمير الهلالي اب العربيات تجمع الخامس حكمة الجنح بس مع الشغل ستريح السيارات حكمة التجمع

