الجنايات تُحيل "غرام" للمفتي: ذبحت صغارها انتقامًا من زوجها

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بإجماع الآراء بإحالة أورق "غرام" إلى مفتي الجمهورية، في واقعة اتهامها بقتل صغارها "آدم"، و " نوح" ذبحا بسكين للانتقام من زوجها لوجود خلافات أسرية بينهما في منطقة العمرانية بالجيزة. لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.

وحددت جلسة اليوم الثالث من انعقاد الدائرة في شهر أبريل المقبل، للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد،وعضوية المستشارين محمود صالح محمود وعمرو أحمد محمد وعبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، وأمانة سر خالد شعبان وإيهاب سمير.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 14797 لسنة 2025 العمرانية والمقيدة برقم 7679 لسنة 2025، أن "غرام ز" ، 22 عامًا، قتلت نجلها الطفل "آدم محمود م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على قتله إذ أنه وعلى إثر خلف سابق نشب فيما بينها و (زوجها)، تملكتها أوهاما في رأسها بخيانته لها.

وتابعت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن المتهمة أخذت تستجلب صور ابنها "آدم"، و كلما أبصرت به تنتابها شعورا بالكراهية تجاههه، فغضت الطرف كونها والدته وبدلت الأمانة بالخيانة و لذنب لم يقترفه الصغير.

وأوضحت النيابة العامة أن "غرام"، في يوم الجريمة، وسوس لها شيطانها بضرورة إتمام ذاك الجُرم الخبيث فعقدت العزم على إنهاء حياة الصغير وقيدت يديه وقدميه وكممت فاه بلاصق بلاستيكي وأحضرت سلاحا أبيض "سكين"، وسددت له ضربة استقرت برأسه من الخلف فسقط أرضا وخرت قواه و فأخذ يناجيها ألا تقتله وتتركه ليكمل حياته فلم تحرك ساكنا ولم تجبه بل أجهزت عليه ذابحة إياه بذات السلاح إلى أن فاضت روحه إلى بارئه.