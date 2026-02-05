بسبب خلافات خارج البلاد.. محاولة اختطاف مسن أثناء عودته من صلاة الفجر

النائب العام يستقبل نظيره القطري ويشهدان توقيع مذكرة تعاون في مجال التدريب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي بمحاولة خطف مسن بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن. وبسؤال المجني عليه الظاهر بمقاطع الفيديو (بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه)، قرر أنه أثناء عودته من أداء صلاة الفجر حاول مجهولون يستقلون سيارة خطفه، إلا أنهم فروا عقب استغاثته بالأهالي.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا). وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات مالية بين نجل المجني عليه (يعمل بالخارج بإحدى الدول) وآخر يعمل بذات الدولة، حيث قام الأخير بالاتفاق معهم على محاولة خطف المجني عليه، لمساومة نجله والتحصل على مبالغ مالية منه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.



وتم، بإرشاد المتهمين، ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.