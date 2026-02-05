إعلان

بسبب خلافات خارج البلاد.. محاولة اختطاف مسن أثناء عودته من صلاة الفجر

كتب : علاء عمران

01:22 م 05/02/2026
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي بمحاولة خطف مسن بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن. وبسؤال المجني عليه الظاهر بمقاطع الفيديو (بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه)، قرر أنه أثناء عودته من أداء صلاة الفجر حاول مجهولون يستقلون سيارة خطفه، إلا أنهم فروا عقب استغاثته بالأهالي.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (5 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا). وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات مالية بين نجل المجني عليه (يعمل بالخارج بإحدى الدول) وآخر يعمل بذات الدولة، حيث قام الأخير بالاتفاق معهم على محاولة خطف المجني عليه، لمساومة نجله والتحصل على مبالغ مالية منه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.


وتم، بإرشاد المتهمين، ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محاولة اختطاف مسن صلاة الفجر مواقع التواصل الاجتماعي

