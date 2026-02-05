إعلان

جحيم "الفراعنة".. سحابة سوداء تخنق سماء أكتوبر

كتب : محمد شعبان

06:19 م 05/02/2026

حريق مصنع أخشاب في أكتوبر

في لحظة واحدة، تحول الخشب الساكن إلى وقود للنار، لترتفع ألسنة اللهب بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر محاولة ابتلاع كل ما تقع عليه عيناها، وسط حالة من الاستنفار الأمني والميداني.

على مساحة شاسعة بلغت 500 متر مربع، تركز الحريق داخل الطابق الأرضي لمصنع أخشاب الفراعنة. الخشب، العدو اللدود للنار، جعل المهمة في غاية الصعوبة؛ حيث انتشر الأدخنة الكثيفة لتغطي سماء المنطقة، محولة المصنع إلى فرن مفتوح يهدد المنشآت المجاورة في قلب واحدة من أهم المناطق الصناعية في مصر.

فور تلقي البلاغ، هرعت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى موقع الحادث. 5 سيارات إطفاء كاملة التجهيز اصطفت في مواجهة النيران، بينما كانت "الخراطيم" تضخ أطنان المياه في معركة شرسة تهدف لعدم امتداد الحريق. كان الوقت هو العدو الأول، والسيطرة السريعة هي الهدف الوحيد لرجال الإطفاء الذين جازفوا بحياتهم وسط النيران المشتعلة.

في استجابة احترافية، عزز مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة القوات بخزان مياه استراتيجي؛ لضمان استمرارية التبريد والإطفاء دون انقطاع.

