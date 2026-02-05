تستكمل محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، سماع مرافعات الدفاع في قضية المخدرات الكبرى، المُتهم فيها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وخلال الجلسة، دفعت هيئة دفاع المتهم الرابع عشر ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر بحقه، مشيرة إلى وجود تناقض واضح بين التحريات الأولية التي أُجريت بشأن المتهم "فتحي الأبيض"، وأقوال موكلها.

كما تمسكت هيئة الدفاع ببطلان الإجراءات، لعدم إرسال جميع الأحراز المضبوطة إلى مصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل، مؤكدة أن ذلك يُبطل الدليل الفني بالأوراق.

وأضافت هيئة الدفاع أن المتهم خالد عطية أنكر صلته بالمتهم رشوان السيد، وهو ما يتعارض مع ما ورد في التحريات، بما يضعف سلامتها ويثير الشك حولها.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد ع عراقي الجنسية، وسامح م مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع فتحي خ مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، وخالد ف مالك مؤسسة مقاولات.

وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بنشاط المنظمة الإجرامي، وشاركا في إدارتها، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة تولت ضخ الأموال اللازمة، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.