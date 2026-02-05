إعلان

جنوب أفريقيا تعلن تنظيم أسطول مساعدات مدني إلى غزة

كتب : مصراوي

08:06 م 05/02/2026

أسطول مساعدات مدني إلى غزة - أرشيفية

(أ ب)

أعلن منظمو أسطول دولي من القوارب يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة اليوم الخميس عن خطط لإرسال أسطول آخر يضم 100 قارب في مارس الماضي.

ووصف منظمو الأسطول، الذين نظموا أسطول مساعدات العام الماضي، المهمة المقبلة بأنها أكبر حشد بقيادة مدنية ضد إجراءات إسرائيل في غزة. ودعوا المجتمع الدولي إلى منع القوات الإسرائيلية من اعتراض العملية.

وتم الإدلاء بالإعلان عن الأسطول في مؤسسة نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا وكان من بين المتحدثين ماندلا مانديلا، حفيد زعيم جنوب أفريقيا الراحل.

وذكرت الأمم المتحدة أنه جرى تفريغ مئات الآلاف من حزم المساعدات الإنسانية، وجمعها في معابر مختلفة تؤدي إلى غزة منذ تم الإعلان عن وقف هش لإطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وفي نفس الوقت، علقت إسرائيل عمل أكثر من 24 منظمة إنسانية في قطاع غزة بسبب عدم التزامها بقواعد التسجيل الجديدة، وما زال سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة يواجهون أزمة إنسانية.

مساعدات إنسانية إلى غزة جنوب أفريقيا إسرائيل مؤسسة نيلسون مانديلا تنظيم أسطول مساعدات مدني إلى غزة

