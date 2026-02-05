مبلغ ضخم.. كم يحتاج الزمالك ماليًا لتسوية قضايا إيقاف القيد؟

4 مباريات في 9 أيام.. اتحاد الكرة و"كاف" يربكان حسابات الزمالك

"مندهشون مما يحدث".. أول رد من الزمالك على قرار اتحاد الكرة

شهدت الساعات الماضية، توقيع فيفا عقوبة إيقاف قيد جديدة ضد نادي الزمالك، ليصل إجمالي القضايا الموقعة ضد الفارس الأبيض، لـ 11 عقوبة.

وجاءت جميع قضايا نادي الزمالك بسبب مستحقات رواتب لاعبين قدامي وصفقات جديدة ومدربين سابقين، والتي وصلت لمبلغ مالي ضخم.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، كشف حساب قضايا الزمالك الـ11 لدى فيفا، كالتالي:

- جوزيه جوميز: 120 ألف دولار

- ثلاث مساعدين جوميز : 60 ألف دولار

- كريستيان جروس: 133 ألف دولار

- فرجاني ساسي: 505 ألف دولار

- نادي إستريلا دا أمادورا (البرتغال): 200 ألف يورو

- نادي شارلروا (البلجيكي): 170 ألف يورو

- نادي نهضة الزمامرة (المغرب): 250 ألف دولار

- نادي أوليكساندريا (أوكرانيا): 800 ألف دولار

- ابراهيما نداي : مليون و600 ألف دولار

الإجمالي: 3,867,600 مليون دولار.

