وسقط قناع الزوجية.. مباحث الآداب توقع برجل تاجر بجسد زوجته

في ضربة أمنية موجعة، نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب في تمزيق قناع الزوجية الذي استغله رجل وامرأته لتحويل الفضيلة إلى سلعة معروضة لمن يدفع، في إعلان صريح عن السقوط في مستنقع الجريمة الأخلاقية.

بدأت الواقعة برصد دقيق من قطاع الشرطة المتخصصة لنشاط مريب على أحد التطبيقات المحمولة. كانت الإعلانات صريحة وتستهدف راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز. كشفت التحريات أن العقل المدبر وراء هذه الحملة الدعائية الهابطة هما زوجان قررا استبدال لقمة العيش الحلال بأموال الدنس.

بعد استئذان النيابة العامة وتحديد موقعهما بدقة، تحركت قوة أمنية بنطاق محافظة الإسكندرية وفي لحظة المداهمة، سقط الزوجان في قبضة العدالة وبحوزتهما هاتفين محمولين بفحصهما فنيا تكشفت الصدمة.

كانت الهواتف تعج بالرسائل والمحادثات والدلائل القاطعة التي تؤكد نشاطهما الإجرامي، وترسم خارطة صفقاتهما المشبوهة مع زبائن المتعة الحرام.

بمواجهة المتهمين بالحقائق والرسائل المستخرجة من هواتفهما، أقرا بجريمتهما وتفاصيل إدارتهما لهذا النشاط المنافي للآداب.