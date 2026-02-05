إعلان

وسقط قناع الزوجية.. مباحث الآداب توقع برجل تاجر بجسد زوجته

كتب : مصراوي

06:16 م 05/02/2026

الزوجان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في ضربة أمنية موجعة، نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب في تمزيق قناع الزوجية الذي استغله رجل وامرأته لتحويل الفضيلة إلى سلعة معروضة لمن يدفع، في إعلان صريح عن السقوط في مستنقع الجريمة الأخلاقية.

بدأت الواقعة برصد دقيق من قطاع الشرطة المتخصصة لنشاط مريب على أحد التطبيقات المحمولة. كانت الإعلانات صريحة وتستهدف راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز. كشفت التحريات أن العقل المدبر وراء هذه الحملة الدعائية الهابطة هما زوجان قررا استبدال لقمة العيش الحلال بأموال الدنس.

بعد استئذان النيابة العامة وتحديد موقعهما بدقة، تحركت قوة أمنية بنطاق محافظة الإسكندرية وفي لحظة المداهمة، سقط الزوجان في قبضة العدالة وبحوزتهما هاتفين محمولين بفحصهما فنيا تكشفت الصدمة.

كانت الهواتف تعج بالرسائل والمحادثات والدلائل القاطعة التي تؤكد نشاطهما الإجرامي، وترسم خارطة صفقاتهما المشبوهة مع زبائن المتعة الحرام.

بمواجهة المتهمين بالحقائق والرسائل المستخرجة من هواتفهما، أقرا بجريمتهما وتفاصيل إدارتهما لهذا النشاط المنافي للآداب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مباحث الآداب المتعة الحرام الإسكندرية تطبيق هاتف محمول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري
أخبار مصر

تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري
أمينة أردوغان من القاهرة: نسعى لتعزيز جسور النوايا الحسنة مع مصر
شئون عربية و دولية

أمينة أردوغان من القاهرة: نسعى لتعزيز جسور النوايا الحسنة مع مصر
8 مصابين في انقلاب "ربع نقل" بطريق الزعفرانة
أخبار المحافظات

8 مصابين في انقلاب "ربع نقل" بطريق الزعفرانة
منها مكافحة السرطان.. 6 أشياء تحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود
نصائح طبية

منها مكافحة السرطان.. 6 أشياء تحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود
رمضان 2026..كريم محمود عبد العزيز يتصدر بوستر "المتر سمير"
زووم

رمضان 2026..كريم محمود عبد العزيز يتصدر بوستر "المتر سمير"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت