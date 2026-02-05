إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالدقهلية.. والأمن يضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 يناير الماضي تبلغ لمركز شرطة منية النصر بحدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل - مصابة بجرح قطعي باليد، شخصين) وطرف ثان (عاملان - لهما معلومات جنائية- أحدهما مصاب بكدمة بالرأس، سيدتين) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما باستخدام قطعة حديدية، مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.