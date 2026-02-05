إعلان

"منها تعذيب النزلاء".. 5 اتهامات تلاحق متهمي "مصحة الهروب الجماعي"

كتب : رمضان يونس

01:12 م 05/02/2026 تعديل في 01:19 م
أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، مالك مصحة لعلاج الإدمان و3 مشرفين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في واقعة الهروب الجماعي لنزلاء مصحة إدمان والمعروفة إعلاميًا "مصحة المريوطية".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الاتهامات الآتية:
-إدارة منشأة طبية -بدون ترخيص- لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية المقررة قانونًا
-احتجاز النزلاء بالمنشأة سالفة البيان دون وجه حق
-تعذيب النزلاء باستخدام عصا ومواسير بلاستيكية
-مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص، وغير مقيدين بجداول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة
-أحراز أدوات "عصيان ومواسير بلاستيكية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني
وكشف السجل الجنائي لمدير مصحة البدرشين، أنه سبق اتهامه في ثلاث قضايا (سلاح بدون ترخيص و مخدرات)، آخرهم قضية حملت رقم 2152 لسنة 2015 الشروق.
وكانت النيابة العامة بالجيزة، أخلت سبيل رجل أعمال -مالك المصحة، التي شهدت هروبًا جماعيًا لعشرات المدمنين بمنطقة المريوطية، بضمان محل إقامته.

