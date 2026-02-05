قرار قضائي بشأن المتهم بالاستيلاء على صفحات الفنانة شيرين عبد الوهاب

حددت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، جلسة 21 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على الصفحات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قناتها على موقع يوتيوب، والربح منها دون وجه حق.

وتعود تفاصيل القضية إلى البلاغات التي تقدم بها محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي اتهم فيها شخصًا بالسيطرة على حسابات موكلته عبر منصات فيسبوك، إكس، إنستجرام، وتيك توك، إلى جانب الاستحواذ على قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وأكد محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب لم توقع أي عقود بيع أو تنازل عن صفحاتها أو حساباتها الإلكترونية لأي جهة أو شخص، مشددًا على أن ما جرى يعد استيلاءً غير مشروع واستغلالًا تجاريًا دون سند قانوني.