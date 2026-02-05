إعلان

إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة الدولي

كتب : محمد الصاوي

02:44 م 05/02/2026

اللواء عبد الناصر موافي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، في ضبط راكب أثناء محاولته تهريب 773 قرصا مخدرا أثناء عودته من مدينة ميلانو الإيطالية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة من ميلانو، اشتبه رجال الجمارك بالتعاون مع رجال مكافحة المخدرات بأحد الركاب، وبإجراء التفتيش الدقيق لحقائبه وتفتيشه ذاتيا، عُثر على 773 قرصا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، مخبأة بطريقة احترافية.

وبالكشف عن هوية الراكب، تبين أنه يبلغ من العمر 51 عاما، عاطل، وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء عبد الناصر موافي تهريب أقراص مخدرة مطار القاهرة الدولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يحتوي على مضاد أكسدة قوي.. عصير يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ
نصائح طبية

يحتوي على مضاد أكسدة قوي.. عصير يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ
سمر نديم صاحبة دار "زهرة مصر" تكشف تفاصيل جديدة بعد مقتل "ضحى"
زووم

سمر نديم صاحبة دار "زهرة مصر" تكشف تفاصيل جديدة بعد مقتل "ضحى"
للدفاع عن إيران.. الحوثيون يجهزون أسلحتهم لحرب محتملة مع إسرائيل وأمريكا
شئون عربية و دولية

للدفاع عن إيران.. الحوثيون يجهزون أسلحتهم لحرب محتملة مع إسرائيل وأمريكا
رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم
زووم

رمضان 2026.. نجوم ونجمات عادوا للسباق الدرامي.. يوسف الشريف أبرزهم

"السكة الحديد" ترد على واقعة "حشرات البق" بقطار أسوان
أخبار مصر

"السكة الحديد" ترد على واقعة "حشرات البق" بقطار أسوان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت