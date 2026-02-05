إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة الدولي

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، في ضبط راكب أثناء محاولته تهريب 773 قرصا مخدرا أثناء عودته من مدينة ميلانو الإيطالية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة من ميلانو، اشتبه رجال الجمارك بالتعاون مع رجال مكافحة المخدرات بأحد الركاب، وبإجراء التفتيش الدقيق لحقائبه وتفتيشه ذاتيا، عُثر على 773 قرصا من العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، مخبأة بطريقة احترافية.

وبالكشف عن هوية الراكب، تبين أنه يبلغ من العمر 51 عاما، عاطل، وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.