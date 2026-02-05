إعلان

نفذ تحدي على "تيك توك".. انفجار لعبة في وجه طفل أمريكي

كتب : مصراوي

02:40 م 05/02/2026

تيك توك

أُصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بحروق من الدرجة الثانية في الوجه واليدين، في ولاية إلينوي الأميركية، عقب مشاركته في تحدٍ منتشر على تطبيق "تيك توك"، يعتمد على تسخين الألعاب الحسية داخل أجهزة الميكروويف.

وتعرض للإصابة بعد انفجار لعبة من نوع "NeeDoh"، وهي كرة ضغط محشوة بمادة لزجة "جل"، وذلك عقب تسخينها في الميكروويف لتليينها، قبل أن تنفجر المادة الساخنة أثناء ضغطها.

ونُقل الطفل إلى أحد مراكز علاج الحروق، حيث خضع لعملية جراحية لإزالة الأنسجة المتضررة، فيما أكد أطباء بالمركز أنهم تعاملوا مع 4 حالات مماثلة لأطفال آخرين أُصيبوا بحروق نتيجة اتباع التحدي نفسه داخل الولاية.

وحذر الأطباء من خطورة هذا التحدي المتداول عبر "تيك توك"، مؤكدين أن تسخين الألعاب الحسية في الميكروويف قد يؤدي إلى انفجارها والتسبب في إصابات بالغة، خاصة بين الأطفال.

تيك توك انفجار لعبة في وجه طفل ولاية إلينوي الأميركية

