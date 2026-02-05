ضبط مسجل خطر لبيعه مشروبات كحولية مغشوشة بالدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الأشخاص بالدقهلية، لقيامه ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر، دون ترخيص.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية أفادت قيام أحد الأشخاص (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة السنبلاوين) بمزاولة نشاط إجرامي، تمثل في بيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من زجاجات المشروبات الكحولية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وبمواجهته، أقر بمزاولته النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.