تفقد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، اليوم معدلات تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي، والذي يهدف إلى دعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية بالأراضي القديمة والجديدة في دلتا النيل وصعيد مصر.

ويُنفذ المشروع من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بدعم من المعونة الكندية، ويشمل قرية الآمال بمركز نصر النوبة، ضمن 12 قرية بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو.

وشارك في المتابعة الميدانية السفير الكندي بالقاهرة، السيد أولريك شانون، والدكتورة جاكي بينات، ممثلة منظمة الفاو في مصر، والدكتور علي حزين، ممثل وزارة الزراعة والمنسق الوطني للمشروع، إلى جانب الوفد المرافق لهم.

وشملت الجولة تفقد عدد من الأنشطة التطبيقية للمشروع، حيث تم مشاهدة مراحل حصاد حقل مدرسة قصب السكر المزروع بالشتل في قرية الآمال، وزيارة مشتل نخيل الأصناف المحلية، وكذلك متابعة حقل زراعة فسائل النخيل بالقرية، وذلك في إطار دعم الممارسات الزراعية الحديثة وتحسين الإنتاجية باستخدام أساليب صديقة للبيئة.

وفي ختام الزيارة، شارك نائب المحافظ والسفير الكندي وممثلو الفاو في حفل تخرج عدد من (2) مدرسة نخيل، حيث تم توزيع هدايا تشجيعية على المتخرجين والنحالين، تأكيدًا على أهمية بناء القدرات المحلية، وتمكين المزارعين، ودعم استدامة الموارد الزراعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.