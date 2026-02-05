النيابة الإدارية تعاين موقع عقار دشنا المنهار

النائب العام يستقبل نظيره القطري ويشهدان توقيع مذكرة تعاون في مجال التدريب

انتقل فريق من النيابة الإدارية، لمعاينة موقع حادث انهيار عقار بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا بقنا، والذي أسفر عن مصرع نجل مالك العقار.

وتبين من المعاينة أن العقار قد انهار بالكامل وأسفر عن وفاة نجل مالك العقار، كما استمع فريق التحقيق إلى أقوال عدد من المسؤولين ومالك العقار.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من الجهات المختصة لإعداد تقرير فني عن حالة العقار، وبيان مدى سلامته، وكافة الإجراءات المتخذة حيال الواقعة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، يوم السبت الماضي، حيث كلف المستشار محمد عبد العزيز، مدير النيابة الإدارية بقنا -القسم الثاني، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لمعاينة موقع الحادث، ضم المستشار سامح وزيري، ووكيل النيابة حسام عبيد.