إعلان

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار دشنا المنهار

كتب : أحمد أبو النجا

10:55 ص 05/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    النيابة الإدارية تعاين موقع عقار دشنا المنهار (2)
  • عرض 3 صورة
    النيابة الإدارية تعاين موقع عقار دشنا المنهار (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقل فريق من النيابة الإدارية، لمعاينة موقع حادث انهيار عقار بقرية فاو غرب التابعة لمركز دشنا بقنا، والذي أسفر عن مصرع نجل مالك العقار.

وتبين من المعاينة أن العقار قد انهار بالكامل وأسفر عن وفاة نجل مالك العقار، كما استمع فريق التحقيق إلى أقوال عدد من المسؤولين ومالك العقار.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من الجهات المختصة لإعداد تقرير فني عن حالة العقار، وبيان مدى سلامته، وكافة الإجراءات المتخذة حيال الواقعة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، يوم السبت الماضي، حيث كلف المستشار محمد عبد العزيز، مدير النيابة الإدارية بقنا -القسم الثاني، فريقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لمعاينة موقع الحادث، ضم المستشار سامح وزيري، ووكيل النيابة حسام عبيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة الإدارية عقار دشنا المنهار مركز دشنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من قلب القدس.. رسالة من نادي عدي الدباغ السابق بعد تألقه مع الزمالك
رياضة عربية وعالمية

من قلب القدس.. رسالة من نادي عدي الدباغ السابق بعد تألقه مع الزمالك
تعدى جنسيًا على طفل في حديقة عامة.. المشدد 15 سنة لعاطل بالإسكندرية
أخبار المحافظات

تعدى جنسيًا على طفل في حديقة عامة.. المشدد 15 سنة لعاطل بالإسكندرية
"مترميش سلاحك".. مدحت شلبي يوجه رسالة للأهلي بشأن إمام عاشور
رياضة محلية

"مترميش سلاحك".. مدحت شلبي يوجه رسالة للأهلي بشأن إمام عاشور
"عسل".. زوجة محمد حمدي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"عسل".. زوجة محمد حمدي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الخميس