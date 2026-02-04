القبض على دجال بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الفيوم

علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الفيوم، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام المتهم بالادعاء بقدرته على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا ذلك في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، إلى جانب الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

