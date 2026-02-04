إعلان

القبض على دجال بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في الفيوم

كتب : علاء عمران

07:50 م 04/02/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الفيوم، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب قيام المتهم بالادعاء بقدرته على العلاج الروحاني، وممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا ذلك في تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، إلى جانب الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسته لأعمال الدجل والشعوذة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القبض على دجال بتهمة النصب الاحتيال على المواطنين في الفيوم وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
شئون عربية و دولية

ترامب: أجريت للتو محادثة هاتفية ممتازة مع الرئيس الصيني
هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
أخبار مصر

هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

"واشنطن بوست" تلغي قسم الرياضة وتخفض عدد المراسلين في الخارج.. ماذا حدث؟
داليا مصطفى تكشف كواليس مشهد في "روج أسود" عن مشاعرها بعد الطلاق
زووم

داليا مصطفى تكشف كواليس مشهد في "روج أسود" عن مشاعرها بعد الطلاق
هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد
رياضة محلية

هل هدد منتخب مصر إمام عاشور بسبب أزمته مع الأهلي؟.. إبراهيم حسن يرد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان