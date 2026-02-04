ضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصًا بصورة خادشة للحياء واستخدام ألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وفحصه كشف احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي. وبمواجهتها، اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما اعترفت بممارسة أعمال منافية للآداب بمقابل مادي وبدون تمييز.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

