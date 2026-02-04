إعلان

قرار قضائي بشأن "مستريح أكتوبر" و3 آخرين في اتهامهم بالاستيلاء على 144 مليون جنيه

كتب : أحمد عادل

04:15 م 04/02/2026

محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة "أحمد ن"، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح أكتوبر"، و3 آخرين، في اتهامهم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، إلى جلسة 6 أبريل المقبل للاطلاع.

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت المتهمين: "أحمد ن"، و"أحمد ج" رئيس مجلس إدارة وعضوًا منتدبًا بإحدى شركات التجارة والتوزيع، و"محسن ك" مدير مبيعات، و"راندا ح" إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استولوا على ما يقرب من 144 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيف تلك الأموال في استيراد الأدوات الكهربائية مقابل أرباح تُصرف كل ثلاثة أشهر، إلا أنهم استولوا على الأموال وامتنعوا عن ردها وتهربوا من الضحايا.

