أبرزها "إقرار الذمة المالية".. أوراق التعيين المطلوبة من معاوني النيابة الإدارية الجدد | مستند

كتب : محمود الشوربجي

01:02 م 04/02/2026

معاوني النيابة الإدارية ارشيفية

أعلنت إدارة التفتيش القضائي ضوابط استيفاء مسوغات التعيين لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، المعينين بالقرار الجمهوري رقم ٥١ / ٢٠٢٦.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام بالضوابط والمواعيد المحددة من قبل إدارة التفتيش القضائي.

وطالب البيان معاوني النيابة الجدد باستيفاء مسوغات التعيين الآتية:

صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة إلى النيابة الإدارية.

إقرار الذمة المالية "بداية خدمة".

أصل شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

أصل شهادة الإعفاء أو تأدية الخدمة العامة للإناث.

استمارة "103 ع. ح" مدموغة ومختومة.

طبعة برنت بالرقم التأميني.

أربع صور من بطاقة الرقم القومي حديثة، مدون على إحداها رقم الهاتف المحمول.

قرار الاستقالة أو إخلاء طرف من جهة العمل السابقة، إن وجد.

ست صور شخصية بالزي الرسمي وخلفية بيضاء.

وبحسب البيان، يتم تسليم المسوغات إلى إدارة التفتيش بمبنى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من السبت 14 فبراير الجاري، وبحد أقصى 17 فبراير الجاري.

