سقوط سيدتين لاتهامهما بممارسة الفجور عبر الهاتف المحمول في الإسكندرية

وجهت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، ضربة أمنية جديدة، بضبط سيدتين في محافظة الإسكندرية؛ لاتهامهما باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام المتهمتين بإنشاء صفحات عبر التطبيقات الإلكترونية، ونشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء لاستقطاب راغبي المتعة الحرام. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وعثر بحوزة المتهمتين على هاتفين محمولين يحتويان على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

