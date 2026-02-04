غدًا.. مؤتمر صحفي للدستورية العليا بشأن اجتماع القاهرة التاسع

تعقد المحكمة الدستورية العليا، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بمقرها في القاهرة، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ويأتي المؤتمر للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والمقرر انعقاده يومي 7 و8 فبراير 2026، بفندق الماسة – سانت ريجيس – بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية الدستورية في الدول الأفريقية، ودعم دور القضاء الدستوري في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

