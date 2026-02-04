استئناف محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي اليوم

وكالات

من المقرر أن يلتقي مفاوضون من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي اليوم الأربعاء، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات التي تهدف إلى استكشاف إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا، رغم موجة جديدة من الغارات الجوية الروسية على جارتها.

وأُجريت الجولة الأولى من المحادثات الثلاثية في منتصف يناير، وتم تأجيل اجتماع متابعة كان مقررا يوم الأحد الماضي.

ومن المتوقع أن يقود وفد أوكرانيا في دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى روستم عمروف أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني.

وقال الكرملين إنه لن تكون هناك تغييرات في الوفد الروسي، الذي يضم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، إيجور كوستيوكوف، وعددا من كبار الضباط الآخرين، ومن المقرر أن تستمر المحادثات حتى يوم الخميس.

وقبل انعقاد الاجتماع، استأنفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، حيث أفادت السلطات بوقوع ضربات جوية ليلية عبر عدة مناطق يوم الثلاثاء، وترك القصف مرة أخرى ملايين الأشخاص بلا كهرباء أو تدفئة في ظل درجات حرارة شديدة البرودة، وعطل الإصلاحات الجارية للشبكة.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار المحدود الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وطالب برد من واشنطن، وقال إن كييف تعتمد على إرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنها تأمل في الحصول على ضمانات أمنية من الولايات المتحدة ولا يمكنها إلغاء المحادثات.