تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا.. المواعيد والأماكن وخريطة التقديم

أعلن عماد كدواني محافظ المنيا، عن بدء تلقي تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، اعتبارًا من غدٍ الخميس 5 فبراير، ولمدة 15 يومًا، في إطار التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وضمان إتاحة الفرصة لمراجعة أوراق الإجابة.

وأوضح صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن استقبال التظلمات سيتم وفق تقسيم جغرافي محدد للقطاعات التعليمية، بما يسهم في تنظيم العمل وسرعة إنهاء الإجراءات.

وأشار إلى أن قطاع شمال يضم إدارات بني مزار، ومغاغة، والعدوة، ويتم تقديم التظلمات بمقر إدارة بني مزار التعليمية.

فيما يشمل قطاع وسط إدارات مطاي، وسمالوط، والمنيا، ويتم التقديم بمدرسة 25 يناير التابعة لإدارة المنيا التعليمية.

أما قطاع جنوب فيضم إدارات أبوقرقاص، وملوي، وديرمواس، ويتم تلقي التظلمات بمقر إدارة ملوي التعليمية.

وأكد وكيل وزارة التعليم أن فحص التظلمات سيتم بكل دقة وشفافية، مع منح كل طالب حقه كاملًا، وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لأعمال التظلمات.

يُذكر أن محافظ المنيا كان قد اعتمد، يوم الاثنين الماضي، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026، حيث بلغت نسبة النجاح 76.11%. وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 119 ألفًا و416 طالبًا، حضر منهم 114 ألفًا و831 طالبًا، على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.