اليوم محاكمة بدرية طلبة بتهمة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، القضية المقامة ضد الفنانة بدرية طلبة، والمتهمة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه عبارات مسيئة للشعب المصري.

وجاء قرار المحكمة عقب إحالة القضية من محكمة جنح الهرم، التي قضت بعدم اختصاصها النوعي بنظر الدعوى، والمتعلقة باتهام الفنانة بدرية طلبة بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وارتكاب جريمة السب والقذف بحق الشعب المصري، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية باعتبارها المختصة.

وأوضح أمر الإحالة أن الفنانة استخدمت خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل ألفاظًا وعبارات اعتبرها مسيئة ومهينة لشريحة واسعة من المواطنين، ما أثار موجة غضب واسعة، وأدى إلى الإخلال بالأمن والسلم العام.

