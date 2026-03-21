ضبط شخص متهم بجمع أموال من سائقي سيارات الأجرة بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

07:23 م 21/03/2026

أحد مواقف سيارات الأجرة

كشفت جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت السلطات مقطعًا يظهر فيه شخص يقوم بجمع مبالغ مالية من سائقي سيارات الأجرة بالجيزة دون وجه حق.

تفاصيل جمع الأموال غير القانونية من السائقين بالجيزة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعقب مواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه كان يحصل على الأموال مقابل السماح للسيارات بالتوقف وتحميل الركاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط متهم جمع أموال سائقي السيارات سيارات الأجرة أمن الجيزة

فيديو قد يعجبك



طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول والضغط بعد تناول الملوحة
وسائل إعلام إسرائيلية: انهيار مبنى في ديمونة وإصابة 20 شخصا جراء هجوم إيراني..
لحظة بلحظة.. بيراميدز 1 - 2 الجيش الملكي.. ماييلي يحرز الأول للسماوي
17 صورة.. نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم وينشرون صورا مع أمهاتهم
أول رد من عمرو محمود ياسين على شائعة تمس حياته الشخصية.. ماذا قال؟
لحظة بلحظة.. بيراميدز 0 - 1 الجيش الملكي.. محاولات مستمرة من السماوي
بينها الإمارات والبحرين.. 22 دولة تعلن استعدادها للمشاركة في تأمين مضيق هرمز