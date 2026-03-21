كتب- صابر المحلاوي:

كشفت جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت السلطات مقطعًا يظهر فيه شخص يقوم بجمع مبالغ مالية من سائقي سيارات الأجرة بالجيزة دون وجه حق.

تفاصيل جمع الأموال غير القانونية من السائقين بالجيزة

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وتم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعقب مواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه كان يحصل على الأموال مقابل السماح للسيارات بالتوقف وتحميل الركاب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.