إعلان

يلهو بين السيارات.. سائقة تتدخل لإنقاذ طفل قبل لحظات من الموت

كتب : صابر المحلاوي

09:22 م 21/03/2026

سائقة تتدخل لإنقاذ طفل قبل لحظات من الموت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحولت رحلة صباحية عادية لسائقة متعاقدة، "ميشيل غاليغوس"، على طريق ساوث سالساموا إلى مواجهة حياة أو موت، عندما لاحظت حركة غير طبيعية في منتصف الطريق. أمامها كان طفل صغير يلهو بين السيارات المسرعة، غير مدرك للخطر المحيط به، -بحسب سي ان ان بالعربية-.

سائقة تنقذ طفلًا يلهو بين السيارات

وفور ملاحظته، حاولت غاليغوس إطلاق "كلاكس" لتنبيه الطفل، لكنه استمر في القفز واللعب بجانب مركبتها، ما خلق حالة من التوتر والذعر لحظة بلحظة.

بمهارة وسرعة بديهة، قامت السائقة بالتحكم في مركبتها لتفادي صدم الطفل، وأمنت طريقه إلى جانب الرصيف، لتنجح في إنقاذه من حادث كان يمكن أن ينهي حياته خلال ثوانٍ معدودة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

