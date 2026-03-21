قدم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بعيد الفطر المبارك، وفي إطار برنامج وزارة الثقافة.

ونظم بيت ثقافة التل الكبير ورشة فنية بعنوان "فرحة العيد من حاجات قديمة"، استهدفت توعية الأطفال بأهمية إعادة تدوير الخامات البسيطة وتحويلها إلى أعمال فنية مبتكرة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم الإبداعية وتعزيز وعيهم البيئي.

وفي السياق ذاته، أقام بيت ثقافة الضبعية بالمعهد الأزهري فعالية "أعيادنا"، قدمتها نجلاء محمد أخصائي النشاط، والتي جمعت بين تقديم معلومات مبسطة عن مظاهر الاحتفال بالعيد وأهميته، إلى جانب أنشطة فنية عبّر خلالها الأطفال برسوماتهم عن بهجتهم بالعيد.

وتضمنت الفعاليات محاضرة تمكين ثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة نفذها قصر ثقافة الإسماعيلية بعنوان "قلب في حب ماما"، قدمتها الباحثة كريمة عمران داخل جمعية التثقيف الفكري، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، حيث شملت ورشة فنية لتشكيل قلب وتزيينه تعبيرا عن مشاعر الحب والامتنان للأم.

وتواصلت الأنشطة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، حيث نفذت ورشة حكي بعنوان "بالسلام عاد علم مصر يرفرف فوق طابا" بمكتبة الراعي الثقافية بالرياح، وذلك احتفالا بذكرى تحرير طابا، بهدف تعزيز روح الانتماء والولاء لدى النشء.

واختتمت بورشة رسم وتلوين بعنوان "علمي بعيوني وألواني"، تحت إشراف الفنان محمد عبد العزيز، حيث عبر الأطفال من خلالها عن حبهم للوطن بإبداعات فنية مستوحاة من خيالهم.