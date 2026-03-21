أول تعليق من أحمد زاهر بعد خطوبة ابنته ملك اليوم.. ماذا قال؟

احتفل عدد كبير من نجوم الفن، بـ عيد الأم اليوم السبت 21 مارس، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بـ عيد الفطر المبارك، ونشروا صورا تجمعهم بأمهاتهم، مصحوبة بتعليقات وكلمات مؤثرة.

نانسي عجرم تحتفل بـ عيد الأم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورًا مع والدتها وبناتها عبر "إنستجرام"، وعلقت "بعيد الأم هالسنة… القلب مش متل كل سنة. فيه أمهات عم تبتسم ودمعتها بعينها، وأمهات قلبها مكسور، بس بعدها عم تعطي حب بلا حدود".

وتابعت "لكل أم موجوعة، حزينة، أو ناطرة، إنتِ القوة، وإنتِ العيد. الله يحمي كل أم، ويصبر قلبها، ويرحم اللي عم يسهروا علينا من فوق، وإن شاء الله نعيّد عن قريب بسلام وراحة بال. كل عيد أم وأنتوا النبض اللي بخلّينا نكمّل".

حنان مطاوع تهنئ والدتها بـ عيد الأم

علقت الفنانة حنان مطاوع على صورها مع والدتها الفنانة سهير المرشدي والتي نشرتها عبر فيسبوك، وكتبت "النهاردة مش بس عيد الأم .. النهاردة عيد ماما حبيبتي، كل سنة وأنتِ طيبة يا أهم وأغلى واحدة في حياتي، يا رب يبارك في عمرك، ويبارك في كل الأمهات".

رانيا فريد شوقي تحكي عن ذكرياتها مع عيد الفطر

وتذكرت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك، والدتها الراحلة بمناسبة عيد الأم ، ونشرت صورة من طفولتها تجمعهما، كما استعادت ذكرياتها معها في عيد الفطر .

تامر حسني يحتفل بـ عيد الأم

وشارك المطرب تامر حسني جمهوره عبر موقع إنستجرام، فيديو من لقاء قديم له، تحدث خلاله عن والدته ودورها في حياته، قائلا "أمي هي كل الرحلة والسبب في كل اللي أنا فيه، وعايش برضاها، ومهما كبرت وعشت وشفت ما أقدرش اخد خطوة في حياتي غير وهي راضية عني".

وكتب في تعليقه على الفيديو "كل سنة وكل أم طيبة.. وربنا يرحم كل أم مش معانا".

شريف رمزي يحتفل بعيد الأم

عايد الفنان شريف رمزي والدته، بـ عيد الأم ونشر صورتين الأولى له معها والثانية تجمعها بشقيقه صلاح.

وعلق شريف "كل سنة وإنتي طيبة يا أجمل وأحلى ست في حياتنا كلها، مهما قلنا مش حنقدر نوصف حبنا ليكي اللي مالوش حدود، دي معايدة ليكي مني أنا وصلاح مع بعض".

هشام ماجد يهنئ والدته بعيد الأم

ونشر الفنان هشام ماجد على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، صورة تجمعه بوالدته، معلقا "عيد فطر سعيد وعيد أم سعيد وعيد ميلاد سعيد لأمي الغالية لأول مرة معاً".

ركين سعد تحتفل بعيد الأم

واحتفلت الفنانة ركين سعد بـ عيد الأم ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام صورا تجمعها مع والدتها من مراحل عمرية مختلفة، معلقة "أمي نبع الحنان".

مها أحمد تنشر صورًا مع والدتها

ونشرت الفنانة مها أحمد عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، فيديو يضم لقطات وصورا تجمعها بوالدتها، وعلقت "كل سنة وانتي أمي وصاحبتي وأختي وسندي وعشقي وأحلى حاجة في حياتي.. كل سنة وإنتي طيبة يا ست الناس يا طيبة يا حنينة يا ملكة الكون، ربنا يخليكي لينا ويديكي الصحة بحبك يا أمي".

هنا شيحة

كما احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد الأم، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، فيديو يضم صورًا لوالدتها من مراحل مختلفة في حياتها، مصحوبا بصوت الفنانة الراحلة سعاد حسني تغني "صباح الخير يا مولاتي".

وضم الفيديو صورًا تجمعها ببناتها، وبينهن الفنانة هنا شيحة والفنانة حلا شيحة.

