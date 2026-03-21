بتشتغل مسحراتي.. ضبط سيدة ونجليها لتعديهم على امرأة بالعبور

كتب : صابر المحلاوي

10:21 م 21/03/2026

ضبط سيدة ونجليها لتعديهم على امرأة بالعبور

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تفاصيل واقعة تعدٍ لفظي تعرضت لها مواطنة وأسرتها من قبل سيدة ونجليها، أثناء ممارسة الأخيرين لأعمال التسول وإيقاظ الصائمين خلال شهر رمضان.

خلاف على الإيقاظ للسحور في رمضان

وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت نتيجة مشادة كلامية بين نجلي السيدة والقائمة على النشر، المقيمة بدائرة قسم شرطة أول العبور، بسبب ترددهم على شقتها بشكل متكرر لتحصيل أجرهم عن إيقاظ الصائمين، ما أدى إلى خلاف لفظي بين الطرفين.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة ونجليها المشار إليهم في مقاطع الفيديو، حيث أقرت السيدة بحدوث المشادة، فيما أكدت الشاكية صحة الواقعة وما ورد في الفيديوهات المتداولة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتم تحرير المحاضر اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.

