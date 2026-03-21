الداخلية تكشف تفاصيل "خناقة داخل ميكروباص" في بنها

كتب : صابر المحلاوي

08:19 م 21/03/2026

خلاف على الأجرة ينتهي بالاعتداء على شقيقين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام قائد سيارة ميكروباص بالتعدي على أحد الأشخاص وشقيقه، وتهديدهما بسلاح أبيض نتيجة خلاف بينهم حول قيمة الأجرة في القليوبية.

وتبين من الفحص أن شقيق المجني عليه، طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان بنها، أصيب بسحجة في جسده نتيجة الواقعة، وتقدم ببلاغ لمركز الشرطة أفاد فيه بتضرره من قائد السيارة الميكروباص الذي تعدى عليه بالسب والضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض.

وفي وقت لاحق، توجه قائد السيارة الميكروباص إلى مركز الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما أشار إلى أنه تخلص من الأداة المستخدمة في التعدي.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، بينما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

