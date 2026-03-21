كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات عدة مقاطع فيديو تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي، تضمنت حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، من بينهم أفراد يحملون جنسية إحدى الدول، وإشعال أحدهم ألعابًا نارية "شمروخ" في الجيزة.

وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول مكوّن من سبعة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، وطرف ثانٍ مكوّن من أربعة أشخاص، جميعهم مقيمون بالجيزة، وذلك إثر قيام الطرف الأول بأداء حركات استعراضية، عبارة عن رقصة فلكلورية شعبية خاصة بدولتهم احتفالًا بعيد الفطر، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور عمدًا على أحد الطرق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور. وحين حاول أحد أفراد الطرف الثاني المرور بالدراجة النارية، تطورت المشاجرة إلى التعدي بالضرب، وأشعل أحدهم "شمروخ" في محاولة لترهيب الطرف الأول، دون وقوع أي إصابات.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول خناجر بلاستيكية ظهرت في مقطع فيديو آخر، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتواصل التحقيق للكشف عن كافة الملابسات.